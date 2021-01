Scrive slogan negazionisti sul muro di una scuola, 46enne denunciata

«No maschera no transumanesimo» è la scritta blu apparsa sul muro del liceo Fermi di via Configliachi. La donna che l’ha dipinta è stata denunciata.

Il fatto

Martedì 12 gennaio la polizia ha rintracciato l’autrice di una scritta comparsa il 23 dicembre sul muro di una scuola, una 46enne padovana ora denunciata per imbrattamento. Gli agenti hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e hanno individuato la colpevole. Alla perquisizione domiciliare sono saltati fuori i vestiti che aveva in quel momento e la vernice avanzata. La donna era già nota alla polizia perché la sera del 6 dicembre alla manifestazione in piazza Eremitani del Movimento 3V era stata sanzionata perché non aveva la mascherina. Un gesto, quello della 46enne, che secondo la polizia va ad inserirsi in una più ampia campagna di dissenso portata avanti da gruppi che mettono in dubbio la reale esistenza della pandemia e le relative disposizioni governative finalizzate al contenimento del coronavirus, come appunto l’uso della mascherina.