Scritte e insulti No Vax anche su edifici universitari. La Rettrice: «L'arroganza di chi nega la scienza»

Anche sui muri di diversi edifici dell'Università sono apparse scritte riportando insulti e attacchi al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e al Sindaco di Padova, Sergio Giordani.

Scienza

La Rettrice, Daniela Mapelli, si è così espressa a riguardo: «Esprimo la mia solidarietà al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e al sindaco di Padova Sergio Giordani, presi di mira da alcune scritte comparse questa notte sui muri di edifici padovani – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova – Mani vili che hanno imbrattato anche i muri di alcune sedi dell’area scientifica dell’Università di Padova. Come ho già avuto modo di dire, l’ateneo che fu di Galileo è la casa di chi riconosce il valore fondamentale della scienza, non di chi si assume l’arroganza – con insopportabili toni d’odio, come in questo caso – di negarla».