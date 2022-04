A scuola di emergenza: gli studenti in esercitazione con la Protezione civile 

Studenti a scuola di protezione civile: nella scuola secondaria Vivaldi di Montegrotto Terme 230 studenti hanno partecipato a una prova di evacuazione nell’ambito di una giornata di esercitazione- esperienza operativa con il coinvolgimento dei Gruppi Volontari di Protezione civile dei Distretti PD SUD/OVEST, PD NORD/EST e Gruppo Radio Piovese.

Scuola

All’esercitazione erano presenti anche la Polizia Locale di Montegrotto Terme, il Comitato Terme Euganee della Croce Rossa e l’Accademia del Soccorso e Comunicazione. «Dai 70 volontari impegnati- spiega l’assessora Laura Zanotto con delega alla Protezione Civile - i ragazzi potuto apprendere nozioni di primo soccorso, conoscere i mezzi che la protezione civile utilizza durante le emergenze, imparare a fare i sacchi di sabbia, imparare a usare un estintore e a diramare una comunicazione via radio, tutte quelle cose che sono necessarie per gestire un’emergenza Mi pare sia molto importante sensibilizzare i nostri giovani al al volontariato. L’esperienza è stata apprezzata sia dagli studenti sia dai volontari, e verrà ripetuta in futuro Ringrazio la Coldiretti che ha offerto a tutti la merenda».