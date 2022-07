Scuola, nominati tredici nuovi presidi ma sedici istituti rimangono senza dirigente

L’ufficio scolastico territoriale ha nominato i tredici nuovi dirigenti scolastici che dall’1 settembre, ma ci sono ancora sedici istituti che aspettano senza preside.

Nomine

Al liceo Marchesi il nuovo preside è Michele Giannini, proveniente dall’istituto superiore Scarpa di Motta di Livenza (Venezia), subentra alla dimissionaria Elisa Pedrina. Al liceo scientifico Nievo il posto di Maurizio Sartori, che è andato in pensione, arriva Carlo Marzolo, ex preside dell’istituto alberghiero Pietro d’Abano di Abano Terme, dove a sua volta arriva a sostituirlo Tiziana Rita Pagano, ora all’istituto comprensivo Dante Alighieri di Venezia. All’istituto superiore Kennedy di Monselice dopo cinque anni Paola Passatempi viene sostituita da Antonina Volpe dell’istituto comprensivo di Correzzola mentre all’Iis Jacopo da Montagnana (nell’omonimo Comune) arriva Claudio Magalini, precedentemente preside al Follador-De Rossi di Agordo (Belluno). Al primo istituto comprensivo «Petrarca» nominata Chiara Rigato, proveniente da Selvazzano, mentre la nuova dirigente scolastica dell’ottavo istituto comprensivo Volta sarà Daniela De Salvatore, che arriva dal Minerbi di Mogliano Veneto. Infine nominati Maria Antonia Dal Moro all’istituto comprensivo di Galliera Veneta, Antonio Mincione all’Ic di Legnaro, Matteo Burattin all’Ic Carrarese Euganeo di Due Carrare ed Elisa Aggugiaro all’Ic di San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle. Subentra a Francesco Gullo, che va all’Ic Parini di Camposampiero.

Attesa

A fronte di queste tredici nomine attendono di conoscere il nome del prossimo dirigente scolastico l’istituto tecnico Belzoni e l’istituto superiore Duca degli Abruzzi oltre al terzo istituto comprensivo Briosco e al sesto istituto comprensivo Ciari. Privi di un preside anche agli istituti comprensivi di Casale di Scodosia, Casalserugo, Cittadella, Codevigo, Correzzola, Grantorto, Piazzola Sul Brenta, Ponso, Selvazzano, Tombolo e Villa Estense nonché al Circolo didattico di Vigonza.