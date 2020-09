Scuola professionale Dieffe: «Si riparte con la didattica in presenza ma siamo pronti allo switch online in qualsiasi momento»

Alla Scuola professionale DIEFFE è tutto pronto per riaprire i battenti con lezioni in presenza in totale sicurezza. Una ripresa tanto attesa da tutti, dalle famiglie ma soprattutto dai ragazzi che nel periodo di isolamento dovuto all’emergenza sanitaria hanno manifestato un estremo bisogno di relazioni interpersonali; la socialità infatti è un fattore imprescindibile nell’educazione degli allievi ed è la grande lezione che ci ha insegnato il lockdown.

Laboratori e scuola

L’esigenza di rispondere a questo bisogno ha spinto la Direzione, i docenti e il personale scolastico a lavorare intensamente in questi mesi per mettere in campo tutte le misure dei protocolli di sicurezza al fine di garantire le lezioni in aula e le attività nei laboratori.«Nelle Scuole Professionali Dieffe, - dichiara Riccardo Dallavalle, Preside della Scuola Professionale Dieffe di Padova - la crescita professionale e la crescita umana sono considerate obiettivi formativi convergenti e inscindibili. In questi mesi abbiamo adottato tutte le misure necessarie per continuare a perseguire questi obiettivi in completa sicurezza. Siamo pronti ad accogliere tutti gli studenti che, anche in questi giorni, stanno continuando a chiedere d'iscriversi ai nostri percorsi di formazione professionale».

Sicurezza

Così, la vivace realtà scolastica di Noventa Padovana che offre percorsi di studi per il conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale o del diploma tecnico professionale, a partire dal 14 settembre accoglierà circa 500 studenti. Tanti gli accorgimenti messi in atto come da normativa a partire dagli ambienti che sono stati dotati di termoscanner e dispenser di soluzioni igienizzanti e saranno sottoposti a sanificazioni quotidiane. Gli oltre 3.200 metri quadri sui quali si estende la sede hanno consentito inoltre, di organizzare gli ampi spazi garantendo il distanziamento interpersonale di un metro tra gli studenti e il personale docente e predisponendo punti di accesso diversificati con orari scaglionati. Sarà inoltre privilegiato lo spazio all’aperto per lo svolgimento di pause e ricreazioni. Potenziati anche i dispositivi di sicurezza e igiene, già normalmente previsti nei laboratori di cucina, bar e sala. «Ci siamo preparati per svolgere regolarmente l’anno scolastico 2020-2021 con lezioni in presenza - conclude Dallavalle - ma siamo pronti allo switch online in qualsiasi momento. Prevediamo l’utilizzo delle piattaforme digitali, già utilizzate da anni nel nostro Istituto a supporto della didattica ordinaria, per proseguire l’attività scolastica anche da casa senza rallentamenti e con pieno accesso a tutte le opportunità di apprendimento.»