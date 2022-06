Seconda al "Concorso della bontà", premiata quattordicenne di Selvazzano

Si è concluso il 47° Concorso Nazionale della Bontà "Sant'Antonio di Padova", dal tema “Il mondo che vorrei. Racconta a Papa Francesco il futuro che immagini e per il quale vorresti impegnarti”, organizzato dall’Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova con i patrocini della Provincia di Padova, del Comune di Padova, della Conferenza Episcopale Italiana, della Federazione Istituti di Attività Educative e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Seconda classificata per la sezione narrativa la giovane selvazzanese Francesca Agnese Bogon e sabato 4 giugno 2022, nella magica cornice del Sagrato della Basilica di Sant’Antonio, il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi ed il Vice Sindaco Bruno Natale, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale, hanno presenziato alla Premiazione dei Vincitori provenienti da tutta Italia.

Selvazzano

«È stata una grandissima emozione premiare la nostra giovane Concittadina Francesca Agnese Bogon – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che frequenta la 1^AC del Liceo Classico Concetto Marchesi, seconda classificata per le secondarie di II grado, unica rappresentante premiata per Padova e Provincia. L’elaborato di Francesca è stato scelto tra i 1483 giunti da scuole primarie e secondarie di I e II grado di tutta Italia, direi un grande orgoglio per tutta Selvazzano. Davvero fieri di te Francesca assieme ai tuoi splendidi genitori, nonni ed amiche, tutti a condividere la gioia del tuo meritato riconoscimento “all’ombra” delle cupole del Santo. Grazie di cuore all’Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova nella figura del priore dottor Leonardo Di Ascenzo per la perfetta organizzazione e conduzione con l’accompagnamento della Fanfara del III Reggimento Carabinieri “Lombardia-Milano” e del Coro giovanile Voci Bianche dell’Arena di Verona».

Premio

«Nella stessa serata – aggiunge il Vice Sindaco Bruno Natale – hanno ricevuto il Premio Bontà 2022 il giovanissimo alfiere della Repubblica di Concordia Sagittaria Mattia Piccoli che da anni aiuta il suo papà affetto da grave malattia invalidante, la Fondazione “Mama Sofia” in memoria dell’Ambasciatore Italiano in Congo Luca Attanasio (presenti la moglie e le tre figlie che hanno ritirato l’onorificenza) ed infine al Carabiniere della Repubblica Italiana Vittorio Iacovacci che era nella scorta del Console nel terribile attentato del 22/02/2021, Premio ritirato dalla sorella».

Francesca

«Ho quattordici anni, quindici ad agosto e frequento il Liceo Classico Marchesi di Padova. Vivo - racconta Francesca Agnese Bogon - con i miei genitori e mio fratello di dieci anni. Amo fare sport, pratico danza classica da otto anni, mi piace molto il teatro e scrivere. Fin da bambina, quando passavo le giornate dai miei nonni, a cui devo molto, mi è sempre piaciuto inventare storie. Inventare personaggi e farli muovere e agire come volevo in un contesto ogni volta diverso. Mi è sempre piaciuto immedesimarmi in loro e viaggiare con la fantasia. Questa passione la devo ai libri. Sono proprio questi ultimi che iniziano a farti viaggiare con la fantasia. Certo, anche i film, ma i libri stimolano di più la fantasia. Quindi posso dire che mi piace leggere, anche se dipende da che libri. Tutte le mie passioni mi fanno sentire libera di esprimermi. Di esprimere le mie idee, il mio carattere, la mia personalità. Nella vita quotidiana spesso tutti noi siamo vincolati nei nostri doveri e rifugiarsi nei nostri sogni e nelle nostre ambizioni dà un senso all’impegno che mettiamo ogni giorno su cosa ci piace».