Secondo rogo doloso ai danni della casa di una donna: adesso è allarme

Ancora un attentato incendiario ai danni di una libera professionista di un condominio di via Sauro nel quartiere popoloso di Oltrebrenta a Noventa Padovana. Attorno all'una del 24 giugno, uno sconosciuto ha scavalcato il cancello del palazzo e si è diretto al gazebo di un appartamento posto al primo piano. Con del liquido infiammabile ha appiccato l'incendio. I danni sono ingenti. I primi ad intervenire sono stati gli stessi residenti che hanno circoscritto il rogo, poi i Vigili del fuoco hanno messo definitivamente in sicurezza l'area. L'attentato è indirizzato alla stessa donna vittima di un primo incendio la settimana scorsa. Sono comparse tra l'altro ulteriori scritte minacciose verso di lei, ma anche contro tutto il quartiere. I carabinieri della stazione di Noventa Padovana avrebbero in mano importanti spunti investigativi per assicurare alla giustizia il responsabile del duplice rogo. Nel frattempo in quartiere sale la rabbia e la paura e si teme che il malvivente, se non fosse fermato in tempo, possa ulteriormente alzare il tiro.