Elezioni per il Rettorato, si va al ballottaggio tra Mapelli e Marzaro

Per un pugno di voti Mapelli non ha conquistato la maggioranza assoluta e dovrà scontrarsi con Marzaro al ballottaggio. L'affluenza si attesta all'88%

Si andrà al ballottaggio. Per un pugno di voti Daniela Mapelli non ha conquistato la maggioranza assoluta (138 voti ponderati) e quindi sfiderà Patrizia Marzaro venerdì 18 giugno.

I risultati del secondo turno

Mercoledì 16 giugno Mapelli ha preso il 52,3%, Marzaro il 42,1% e Marina Santi il 5,6%, percentuali calcolate sui voti validi (mentre per la maggioranza assoluta ci si basa sugli aventi diritto). L’affluenza è di poco più bassa rispetto a lunedì, 88% (era l’88,5%). Docenti e ricercatori sono coloro che hanno fatto registrare un’affluenza più alta (92,44%) mentre la più bassa si è registrata tra gli specializzandi (25,94%). Resta da capire dove andranno i voti di Santi alla volta del ballottaggio, voti che possono fare la differenza, e se chi ha votato scheda bianca o si è astenuto deciderà di vota per l’una o per l’altra candidata.