Sede del Pd imbrattata con la Z russa, la rabbia della consigliera Camani

«Ancora una volta la sede del Partito Democratico di Cadoneghe finisce nel mirino dei vandali, anche se forse andrebbero chiamati con un altro nome, perché ‘la matrice’ è abbastanza chiara. Nella notte la bacheca è stata nuovamente imbrattata, marchiata con delle Z, simbolo dell’aggressione russa in Ucraina: difficile pensare a una semplice ‘bravata’. Esprimiamo vicinanza al circolo, ai militanti e ai consiglieri comunali, invitando l’amministrazione e tutte le forze democratiche a condannare con forza questo episodio». È quanto afferma la consigliera regionale e vice capogruppo dem a Palazzo Ferro Fini Vanessa Camani, commentando l’ennesimo attacco avvenuto la scorsa notte alla Casa del Lavoratore, sede del Partito Democratico. «Purtroppo da tempo si respira un clima pesante, che contrasta con la tradizione di inclusione e solidarietà di Cadoneghe - prosegue Camani - .E non possiamo non essere preoccupati per questo blitz vigliacco che sa di intimidazione. Appena due settimane fa è stata distrutta l’insegna del PD, già danneggiata nei giorni precedenti, in passato sono stati strappati dalla bacheca i manifesti del Giorno della memoria sostituiti da adesivi di CasaPound. Chi si pone fuori dal confronto democratico e ha come unica soluzione la violenza, non può continuare ad agire indisturbato».