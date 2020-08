A spasso col cane, molestata e palpeggiata in pieno giorno: nei guai un 26enne

È stato denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano di 26 anni, accusato di aver molestato una ragazza padovana di 26 anni che era a passeggio con il suo cane. L'episodio si è consumato nel pomeriggio di venerdì in via Cave.

Molestie

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del radiomobile che sono intervenuti, K.E., classe 1994, irregolare senza fissa dimora, in sella alla sua Bicicletta in via Cave, dopo aver avvicinato una padovana di 28 anni che stava portando a passeggio il suo amico a 4 zampe, le ha palpeggiato il fondo schiena per scappare subito dopo. I militari hanno subito raggiunto la giovane che era molto spaventata: fornita una descrizione dettagliata del soggetto, lo straniero è stato rintracciato poco dopo in Zona Padova 2000 ed è stato indagato per violenza sessuale.