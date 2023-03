Aprono un varco nel portone e rubano le offerte nel Duomo di Piazzola sul Brenta

Si sono serviti, come riporta il Gazzettino, di una sega elettrica che hanno utilizzato per aprirsi un varco e poter entrare nel Duomo di Piazzola sul Brenta.

Duomo

Loro obiettivo erano le offerte dei credenti, che si trovavano in tre cassette della chiesa. Non hanno toccato altro i ladri di offerte, ma si sono portati via un bottino di circa 400 euro. Non un gran che se lo si paragona invece al danno procurato. Ci vorrà altro che quella somma per riparare l'enorme portone che segna l'ingresso del Duomo di Piazzola sul Brenta.