Segato anche l'autovelox di Carceri: Fleximan o emulazione?

Devono essere serate molto impegnative quelle di Fleximan, attorno al quale mistero e mito si fondono. L'uomo, ma potrebbe anche essere una donna oppure una banda anche se addirittura potrebbe non esserci nessun legame che unisce le azioni di messa fuori uso degli autovelox, è ricercato in almeno tre province.

Episodi, quelli della messa fuori uso degli autovelox, che stanno avvendendo non solo in Veneto ma in diverse regioni d'Italia. In comune, quanto successo giusto due sere fa nel trevigiano , c'è la modalità con cui viene messo fuori uso l'odiato strumento di tutti gli automobilisti: segato con un flessibile. L'ultima azione questa notte, lungo la regionale10 nel tratto che costeggia il comune di Carceri che circa un paio di anni fa ha installato lo strumento. Una strada utilizzata anche dai tanti che si servono dell'ospedale di Schiavonia. Anche in questo caso è stato tagliato, operazione comunque non semplice da fare, soprattutto senza farsi mai vedere. Quello di Carceri è un autovelox che ogni anno certifica miglaia di infrazioni.

Si indaga in tre province, alla ricerca del o dei responsabili di queste azioni che, va registrato, stanno raccogliendo grande popolarità, soprattutto sui social dove gli sono state dedicate pagine che raccolgono migliaia di sostentori tanto che addirittura il presidente della Provincia, Stefano Marcon, ha commentato così la notizia dell'azione compiuta a Riese Pio X due giorni fa: «Se Fleximan si candidasse alle Europee potrebbe fare furori con il suo partito. Il gesto è chiaramente da condannare ma gli autovelox non devono servire solo a fare cassa».