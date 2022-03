Segue il ladro che gli ha rubato il portafogli e lo fa arrestare dalla polizia

Si è accorto che un uomo gli aveva sfilato il portafogli dalla tasca e lo ha seguito per poi farlo arrestare dalla polizia. A finire in manette un 43enne pregiudicato.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 15 marzo un 61enne padovano si trovava sul tram. Ad un certo punto ha sentito un movimento strano dietro di sè e si è reso conto che un uomo gli stava sfilando il portafogli dalla tasca. Lo ha tenuto d'occhio e lo ha seguito fino a che il 43enne romeno, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ha tentato di prelevare dei soldi da un bancomat con le carte di credito rubate. Il 61enne a quel punto ha chiamato la polizia e ha guidato gli agenti fino in via del Santo, dove il ladro è stato arrestato. Nel cestino dei rifiuti sono state trovate le carte di credito della vittima, gettate via dal 43enne quando ha capito che non sarebbe riuscito a prelevare. L'uomo, arrestato per furto aggravato, ha il divieto di dimora in provincia di Padova.