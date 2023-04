Sbronzo e armato di coltello semina il panico al bar: denunciato

Un uomo di 27 anni residente a Teolo, ma originario della Romania è finito nei guai dopo una notte "brava" a Selvazzano. I carabinieri intervenuti ieri sera, 23 aprile, l'hanno denunciato per resistenza, ubriachezza e possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Non è dato sapere cosa abbia scatenato la sua rabbia che di fatto ha messo a repentaglio la propria sicurezza, quella degli avventori di un locale e degli stessi carabinieri.

La cronaca

Ubriaco al bar, ha aggredito i carabinieri. A finire nei guai è stato un ventisettenne romeno. All'interno di un bar di via Padova a Selvazzano, dopo aver ingurgitato bevande alcoliche in maniera impressionante, è diventato molesto. Qualcuno, intuendo che la situazione stava finendo fuori controllo, ha pensato bene di chiamare il 112. All’arrivo dei carabinieri della stazione di Mestrino, che hanno proceduto alla sua identificazione, il ventisettenne ha opposto resistenza. L’uomo, dopo una perquisizione personale, è stato trovato anche in possesso di un coltello che è stato sequestrato. Nessuno dei presenti, per pura casualità ha necessitato delle cure del pronto soccorso.