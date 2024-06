Arrestato in aeroporto dopo la fuga in patria

I carabinieri della locale stazione di Selvazzano ieri 6 giugno hanno rintracciato e arrestato un 34enne albanese residente a Selvazzano Dentro, già noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova presso l'ufficio esecuzioni penali. L’uomo arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza, dovrà scontare una pena di 4 anni, 7 mesi e 18 giorni di reclusione, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, per i fatti commessi tra il 2023 e il 2024 a Selvazzano.

La vicenda

L’uomo lo scorso luglio 2023 è stato arrestato dai militari poiché trovato in possesso di complessivi 130 grammi di cocaina ed eroina e di 12.500 euro in contanti. La successiva attività d’indagine aveva portato alla condanna a carico dell’uomo, ora passata in esecuzione, che nel frattempo era rientrato nel proprio paese di origine. I militari si sono messi subito sulle sue tracce rintracciandolo presso l’aeroporto di Bergamo dove era appena atterrato al rientro in Italia. Di fronte ai militari dell'Arma l'indagato non ha opposto alcuna resistenza.