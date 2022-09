«Un finanziamento di 330 mila euro per creare nuovi servizi digitali per i cittadini»

Liquidità in arrivo in comune a Selvazzano. Nello specifico, quasi 330mila euro di contributi ministeriali per la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Giovanna Rossi

«Con grande soddisfazione – ha detto il sindaco Giovanna Rossi – Selvazzano è risultato ammesso ad un finanziamento di circa 330mila euro, un’opportunità concreta per creare nuovi servizi digitali per i cittadini. E’ stato svolto un importante lavoro per poter partecipare ai bandi PNRR PA Digitale 2026 emanati per gli enti locali dal ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale per accedere alle risorse messe a disposizione per migliorare l'esperienza digitale dei cittadini. I bandi riguardano sia la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle pubbliche amministrazioni e di eventuali servizi digitali per il cittadino che per l’estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE e inoltre per l'adozione e l'attivazione dei servizi pubblici digitali su App Io».

La suddivisione del contributo

Si tratta, per la precisione, di 327.692 euro, suddivisi in più misure. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici, finanziamento pari a 280.932 euro: una cifra che permetterà la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il Cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni. Adozione App Io, finanziamento pari a 32.760 euro. Un fondo che permetterà nell’App “Io” di aumentare i servizi al cittadino disponibili su questa applicazione.

Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali d’identità digitale “Spid-Cie”, finanziamento pari a 14mila euro: risorse che rafforzeranno l’erogazione di servizi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche e per l’assistenza nella registrazione dello Spid.