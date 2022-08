Si perde nei sentieri, ma riesce a tornare a casa sana e salva

Momenti di apprensione oggi 22 agosto 2022 per una donna di 32 anni residenti a Selvazzano che si è persa in montagna nella zona di Cortina. L'allarme ai numeri d'emergenza è scattato attorno alle 13,40. Secondo quanto si è appreso, la trentaduenne si trovava in passeggiata con il marito e il cognato in Val Orita. Ad un tratto, lungo il cammino si è separata dai due, rimanendo indietro e senza smartphone. Salito ai Tondi, non vedendola più arrivare, il marito ha percorso a ritroso la strada e, non trovandola ne ha segnalato la scomparsa.

Le squadre del Soccorso alpino di Cortina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri hanno iniziato a perlustrare la zona finché l'uomo, che si trovava con loro, non ha ricevuto la telefonata della moglie: arrivata in Faloria, era discesa dal sentiero 212 e aveva raggiunto la casa di villeggiatura, da dove lo aveva chiamato rossicurandolo. L'allarme è quindi cessato.