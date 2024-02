In auto con un etto di cocaina nascosto sotto il volante

Un albanese già noto alle forze dell'ordine ieri pomeriggio a Selvazzano è incappato in un controllo dei carabinieri. Convinto che bastasse ammettere di avere in auto un modico quantitativo di hashish per farla franca, non ha fatto i conti con il meticoloso operato dell'Arma che è riuscita a rinvenire all'interno della sua vettura oltre un etto di cocaina. Per il cittadino dell'Est, inevitabile, è scattato l'arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Completati gli accertamenti e gli atti è stato associato alla casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La cronaca

In via Euganea a Selvazzano ieri 5 febbraio una pattuglia della locale stazione ha fermato per un controllo un veicolo condotto da un ventinovenne del paese, originario dell’Albania, già sottoposto all’obbligo di dimora a Selvazzano per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla vista dei militari ha mostrato un atteggiamento alquanto nervoso. Quando i carabinieri gli hanno chiesto se avesse qualcosa di illegale da consegnare spontaneamente ha quindi smontato il rivestimento in plastica della leva del cambio e ha prelevato e consegnato ai militari un piccolo involucro contenente poco più di 5 grammi di hashish, sperando che i militari si accontentassero di quanto trovato e lo lasciassero andare in fretta.

Missione fallita

I carabinieri invece, aumentato il sospetto che l’uomo nascondesse altro, hanno proceduto alla sua perquisizione, sia personale che veicolare. Smontato il cruscotto dell’automobile, in un vano sotto il volante, hanno rinvenimento altri 112 grammi di cocaina. A questo punto per l’uomo è scattato l’arresto ed è stato quindi accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Evidentemente la sostanza recuperata l'indagato stava andando a consegnarla a qualcuno, ma lo stop impostogli dalle forze dell'ordine in via Euganea gli ha rovinato i piani.