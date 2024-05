Sorpreso con l'hashish in tasca, giovanissimo nei guai

Ancora un minorenne "pizzicato" con la droga. Si tratta di un tunisino che nella notte tra il 17 e il 18 maggio i carabinieri hanno intercettato in via Padova a Selvazzano. Alla vista dell'autoradio il giovane nordafricano ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma è stato prontamente raggiunto e accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. In tasca è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di hashish e di 130 euro ritenuti dagli inquirenti probabile provento di precedente attività illecita. Portato in caserma è risultato, seppur giovanissimo, un volto noto alle forze dell'ordine per reati specifici.

Denunciato

La droga e i soldi sono stati sequestrati mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'allarme spaccio è salito a livelli di guardia anche a Selvazzano. Gli investigatori dell'Arma potenzieranno ulteriormente gli accertamenti su strada con l'obiettivo di debellare il fenomeno o comunque tenerlo sempre monitorato.