Svegliato dalle fiamme in casa, intossicato anziano residente

Incendio in abitazione oggi, 2 settembre alle 7, in via Penghe a Selvazzano. Il proprietario di casa ha fatto in tempo a svegliarsi e a mettersi in salvo, rimanendo tuttavia ferito. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza.

Vigili del fuoco

A Selvazzano oltre al personale medico del Suem 118 si sono portati i Vigili del fuoco di Abano Terme e Padova con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e nove operatori. Non senza fatica i pompieri sono riusciti ad avere ragione del rogo che ha danneggiato parte della casa.

Proprietario in ospedale

Il proprietario negli istanti concitati in cui si è messo in salvo ha respirato del fumo e si è ferito ad una gamba, ma una volta giunto in ospedale le sue condizioni sono state definite rassicuranti. L'attività di bonifica e di messa in sicurezza dell'abitazione e delle zone confinanti sono andate avanti per tutta la mattinata

Danni circoscritti

L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo distruggesse completamente la casa. Al vaglio degli inquirenti le ragioni che hanno provocato le fiamme. Si ipotizza al momento un corto circuito all'impianto elettrico.