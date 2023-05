Cade dal ponteggio mentre dipinge casa, muore dopo quattro giorni di agonia

Una banale caduta da un ponteggio il giorno di San Marco, il 25 aprile. Lorenzo Ginestri, 48 anni, non si è più ripreso ed è morto nonostante i tentativi disperati dei sanitari di salvarlo. Il giorno del dramma l'uomo aveva deciso di dedicare la giornata di festa a faccende domestiche. Ecco che, armato di rullo e secchio di vernice, aveva deciso di dipingere casa. Ad un tratto qualcosa non è andato per il verso giusto ed è caduto rovinosamente dal ponteggio finendo a terra. I soccorsi sono stati immediati, il ricovero in ospedale, le cure, la speranza, ma alla fine, il suo cuore ha smesso di battere. La vittima viveva a Selvazzano. Lascia nello strazio la moglie, due figlie e il fratello, Sandro Ginestri, presidente di Legambiente.

Cosa è successo

Resta al momento il mistero sulle cause che hanno portato alla rovinosa caduta. Il quarantottenne potrebbe essere rimasto vittima di un malore improvviso che ne ha comportato la caduta, ma anche di una banale disattenzione che di fatto gli potrebbe aver fatto mettere un piede in fallo con conseguente perdita dell'equilibrio. Sta di fatto che quando i sanitari sono accorsi alla sua abitazione di Selvazzano l'hanno trovato incosciente. Ne sono seguite le manovre rianimatorie. Lorenzo Ginestri è stato stabilizzato e trasportato in ospedale da dove però, nel reparto di Terapia intensiva non si è più ripreso. E' morto il 29 aprile circondato dall'affetto delle sue persone care che fino all'ultimo hanno sperato nel miracolo.

Chi era

Il quarantottenne lavorava alla ditta "Dab Pumps" di Mestrino. Era un apprezzato informatico. Nell'azienda dove prestava servizio, leader nel rame delle tecnologie per la movimentazione e la gestione dell'acqua era apprezzato sia per le sue qualità umane che professionali. La figura di Lorenzo Ginestri è legata al mondo dell'associazionismo. Intenso e costante il suo impegno sulle tematiche legate all'ambiente e al sociale. Tra le sue passioni coltivate fin all'infanzia, amava il mondo degli scout ed era un grande appassionato di calcio. Ha militato nei campionati amatoriali di calcetto con importanti risultati. L'ultimo saluto a Lorenzo è fissato nella sala del commiato del cimitero Maggiore di Padova lunedì 8 maggio alle 15,30.