Dramma in montagna: muore escursionista sessantenne

Dramma in montagna nel corso di una giornata che doveva essere di festa. Oggi alle 15 un uomo di 60 anni di Selvazzano, E.T. le sue iniziali, è morto a seguito di un malore improvviso mentre con la compagna stava percorrendo il sentiero 51 in località San Germano dei Berici in provincia di Vicenza. I tentativi disperati di rianimarlo non hanno sortito gli effetti sperati e il personale medico intervenuto non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. La notizia della morte del sessantenne nella tarda serata odierna è giunta a Selvazzano portando dolore tra tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano.

Il racconto del dramma

I vigili del fuoco sono intervenuti sui Colli Berici nella zona di San Germano dei Berici nel territorio di Val Liona per soccorrere un sessantenne. L’escursionista, che ha accusato il malore è deceduto mentre stava percorrendo il sentiero 51 di Villa del Ferro. L’uomo è stato soccorso in prima battuta dal personale del Suem arrivato in elicottero. Il medico ha solo potuto constatare la morte dell’uomo di Selvazzano Dentro. I vigili del fuoco arrivati sul posto insieme al personale del soccorso alpino, hanno poi trasportato la salma fino al piano stradale di via Mainente. Sul posto i carabinieri di Campiglia e Noventa Vicentina. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco pima delle 18.