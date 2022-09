Tutto quello che c'è da sapere sull'affido familiare

Lunedì 26 settembre 2022 dalle 18.30 alle ore 19.30 a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma a Selvazzano Dentro si svolgerà un incontro informativo sui temi dell?Affido Familiare, organizzato dal Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare di Padova Ovest, per aspiranti affidatari, coppie sposate o conviventi, con o senza figli, persone singole, e per tutte le persone interessate al tema. Un altro momento informativo aperto a tutti è previsto per lunedì 3 ottobre 2022 sempre dalle 18.30 alle 19.30 al Centro Civico ?M. Rigoni Stern? in piazza della Liberazione, 1 a Ponte San Nicolò. In queste serate verranno presentati il servizio C.A.S.F. e il prossimo Percorso Formativo per l?Affido Familiare che avrà inizio il 20 ottobre 2022. La partecipazione è gratuita.

Il sindaco

«Il percorso formativo proposto dall?equipe del nostro Casf (Centro per l?Affido e la Solidarietà Familiare) ? ha riferito il sindaco di Selvazzano Giovanna Rossi ? è un interessante ?viaggio conoscitivo? nel mondo di questo importante strumento di aiuto ai minori di famiglie in difficoltà. Una famiglia affidataria che apre le sue porte all?accoglienza di ragazzi per un tempo massimo di due anni, eventualmente rinnovabile, mantenendo il legame con la famiglia d?origine, questa è la forza dell?affido. E così i ragazzi non vengono allontanati dal loro ambiente e continuano a frequentare la scuola, gli amici e quant?altro. Nel corso di preparazione proposto, le materie e gli argomenti verranno trattati da uno staff di professionisti e le famiglie che decideranno di partecipare avranno a disposizione esperti con cui confrontarsi ed affrontare le diverse tematiche»,