Superenalotto: vincita da sballo in una tabaccheria di Selvazzano

La dea bendata sorride a Selvazzano. Nel concorso del Superenalotto di stasera 17 dicembre, un anonimo scommettitore a centrato un "5+1". Ora è caccia al vincitore.

Cosa è successo

Nell'estrazione odierna non si è registrato il tanto atteso "6". Questo significa che il Jackpot vola a 330,2 milioni di euro. Il "5+1" è stato totalizzato al punto vendita Sisal di via Padova 6 a Selvazzano. La persona, o il gruppo di amici che hanno vinto, si porteranno a casa qualcosa come 1.146.915,35 euro. Una vittoria strepitosa che senza dubbio cambierà le feste di Natale e Capodanno a chi stasera ha il biglietto vincente nel portafogli. Nell'arco del concorso di stasera sono stati centrati undici "5" che dovranno accontentarsi di 33.685,63 euro a testa. Da segnalare anche tre "4 stella" da 25.608 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone in provincia di Fermo.