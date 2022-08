Casi di West Nile a Selvazzano, scattano le contromosse del Comune

West Nile

L'emergenza West Nile nelle ultime ore ha interessato anche il comune di Selvazzano. L'amministrazione comunale è subito corsa ai ripari.

La scelta del Comune

«A seguito del verificarsi di alcuni casi di positività West Nile - hanno riportato dal municipio - avvisiamo i cittadini che vivono in via Verdi, Vegri, Tivaso e Trento che da oggi pomeriggio gli operatori della Triveneta incaricata del servizio di disinfestazione dall'Ulss 6 Euganea, effettueranno trattamenti larvicidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata. Chiediamo dunque ai residenti delle vie indicate e nell'arco di 200 metri di distanza di autorizzare l'accesso al personale preposto».

Disinfesrazione straordinaria



Ma non è tutto: il comune di Selvazzano ha fatto sapere che stanotte e domani notte, 31 agosto, a partire dalle 23,30 fino alle 4 verrà eseguito un trattamento straordinario di disinfestazione adulticida contro le zanzare.

Avvertenze

Vene infine stilato un vademecum sulle precauzioni da avere: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo e proteggere le piante con teli di plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida. Coprire con teli di plastica le fioriture in corso. Tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Sospendere il funzionamento degli impianti di aria condizionata nelle abitazioni.