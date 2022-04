In tilt la centralina del semaforo a causa del temporale, ci vorranno giorni per sostituirla

La centralina del semaforo è andata in tilt. Troppo forte il temporale che si è abbattuto nella notte e ora la polizia locale chiede di fare la massima attenzione.

Il semaforo

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile un forte temporale si è abbattuto in provincia di Padova, in alcune zone in modo più violento che in altre. A Curtarolo, ad esempio, tuoni, fulmini e acqua a volontà hanno comportato dei problemi alla centralina del semaforo di via Piovego. I tecnici hanno provato a ripararla ma servirà più tempo perché la centralina va sostituita completamente. E così l'incrocio è privo di semaforo. La polizia locale della Federazione del Camposampierese ha diramato l'allerta e sta presidiando la zona per evitare che possano accadere incidenti stradali. Si consiglia la massima attenzione.