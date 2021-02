Sensi unici pedonali in centro, esordio positivo: tantissima gente, ma nessun disagio

Sarà anche banale, ma in questo caso è davvero doveroso dire “buona la prima”: esordio a dir poco positivo per il senso unico pedonale in via Umberto I e via Roma (con direzione obbligatoria Prato della Valle-Liston).

Senso unico

In vigore dalle 14 alle 19, il provvedimento deciso dall’amministrazione comunale ha visto la polizia locale transennare gli accessi principali alle due vie così da regolare il flusso del traffico pedonale. Dopo un iniziale smarrimento le migliaia di persone che anche oggi hanno affollato il centro storico hanno iniziato a utilizzare (riempendole) le vie del Ghetto e le riviere Tito Livio, Ruzante e Businello per effettuare il percorso inverso. Non è stata elevata nessuna sanzione.