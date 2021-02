Sconterà la pena al suo domicilio per aver tentato di derubare una tabaccheria

Otto mesi e 29 giorni la pena che dovrà scontare chiuso in casa. Il giovane aveva tentato di forzare il distributore automatico di una tabaccheria

Aveva tentato di forzare il distributore di una tabaccheria e ora dovrà scontare la pena chiuso in casa.

La sentenza

Nella mattinata di lunedì 22 febbraio i carabinieri di Monselice hanno arrestato Marouane Ghazlani, 21enne marocchino, che dovrà scontare la pena per tentato furto aggravato nel suo domicilio a Monselice. Il giovane dovrà espiare 8 mesi e 29 giorni di reclusione, come stabilito dal tribunale di Padova, per aver cercato di rubare i soldi da un distributore automatico posizionato all’esterno di una tabaccheria.