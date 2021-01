Senza fissa dimora trovati in possesso di hashish e marjiuana: denunciati

Entrambi senza fissa dimora, stranieri, che sottoposti a controlli sono stati trovati in possesso di stupefacenti. Si tratta di un quarantottenne nigeriano e un venticinquenne tunisino, in Italia da diversi anni

Entrambi senza fissa dimora, stranieri, che sottoposti a controlli dai carabinieri sono stati trovati in possesso di stupefacenti. Si tratta di un quarantottenne nigeriano e un venticinquenne tunisino, in Italia da diversi anni. Sono stati fermati nell'ambito dei controlli dei carabinieri effettuati in centro nella serata del 23 gennaio.

Denunce

Il primo, è stato in possesso di poco meno di quindi grammi di marjiuana, il venticinquenne con una settantina di grammi di hashish diviso in sette pezzi pronti alla vendita. Al tunisino sono stati trovati anche novecento euro, presumibilmente frutto della vendita del “fumo”. Entrambi arrestati e poi rimessi in libertà.