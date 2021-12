Senza patente e tasso alcolemico superato: fermato dai carabinieri

Nel corso di un servizio per il controllo della circolazione del fine settimana, la notte tra sabato 12 e domenica 13 dicembre i Carabinieri di Legnaro hanno denunciato in stato di libertà il 27enne D.L. e il 23enne F.R. per guida in stato di ebrezza alcolica.

Alcol test

All’accertamento alcolimetrico i due risultavano positivi con tassi pari, rispettivamente, a 1,34 e a 1,64 gr/l. Il secondo risultava anche sprovvisto di patente di guida perché sospesa a tempo indeterminato, per cui veniva sanzionato amministrativamente. Altra sanzione amministrativa veniva irrogata a un altro giovane, anch’egli trovato positivo all’alcool con un tasso di 0,76 gr/l.