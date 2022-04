Sequestrate 6 mila mascherine Fffp2 false all'ingrosso Cina

Grazie al protocollo d’intesa siglato tra il Comune, polizia locale, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) - Ufficio delle dogane di Padova - è stata effettuata un’operazione congiunta presso il Centro Ingrosso Cina finalizzata alla tutela del consumatore e alla sicurezza prodotti. Nel corso dei controlli è stato rinvenuto e sequestrato un lotto di oltre 6.000 mascherine Fffp2 classificate come dispositivi di protezione individuali che, a seguito di analisi, sono risultate essere non conformi per i parametri riguardanti inspirazione ed espirazione, in quanto oltre i limiti consentiti. Si è proceduto, inoltre, al sequestro per contraffazione di un altro lotto di mascherine riportanti personaggi di una nota serie televisiva di cartoni animati, la cui raffigurazione non è risultata autorizzata dal proprietario/distributore del marchio. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione del codice al consumo in materia di sicurezza prodotti e del codice penale in materia di contraffazione.