Sequestro amministrativo per il Factory: «E' una discoteca abusiva, non un circolo»

Durante la tarda serata di venerdì 23 dicembre, la Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura, unitamente a personale della Polizia Locale di Padova – Ufficio Attivita? economiche – e personale della Guardia di Finanza – Nucleo Operativo Verifiche Fiscali – hanno proceduto al controllo amministrativo del circolo privato ubicato a Padova in via F.P.Sarpi. In totale sono state identificate 20 persone. E' la terza ispezione nell'ultimo mese. Il locale si trova vicino a delle abitazioni e già in passato c'erano state tensioni tra residenti e coloro che gestiscono il circolo.

Discoteca

«Gli opportuni monitoraggi del locale, anche sulle piattaforme social, hanno confermato che la “discoteca abusiva”, nonostante le precedenti sanzioni comminate per illecita apertura di locale di pubblico spettacolo in assenza di autorizzazione, continuava ad organizzare serate con trattenimenti danzanti», recita la nota della Questura. «Nel corso dell’ispezione di ieri, e? stato accertato che, alla presenza di circa 300 persone - 200 all’interno del locale e 100 in attesa di entrare – il locale era ancora allestito e condotto come una vera e propria “discoteca”, senza essere pero? in possesso dei titoli autorizzativi ex art. 68 e 80 T.U.L.P.S. previsti per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento».

Sequestro

Per quanto emerso dai controlli il locale e? stato sottoposto a sequestro amministrativo. Personale della Guardia di Finanza ha inoltre aperto una verifica fiscale volta a stabilire se il circolo, considerata l’evidente conduzione commerciale del locale, ha il diritto di fruire delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni. Anche la posizione lavorativa del personale occupato verra? vagliata.