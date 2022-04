Con la bandiera italiana sulla confezione, ma di produzione cinese: sequestrate oltre 180mila batterie

Nell’ambito del costante monitoraggio delle merci in ingresso in Italia e del controllo economico del territorio, i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro sia in un’attività commerciale all’ingrosso del capoluogo cittadino che da un importatore del Comasco oltre 180mila batterie con la falsa indicazione d’origine italiana.

I fatti

L’operazione trae origine dall’attività investigativa dei Baschi Verdi del gruppo, i quali hanno individuato un distributore (operante nel Centro Ingrosso Cina di Padova) dedito alla vendita di batterie “stilo” e “ministilo” riportanti sulla confezione la bandiera italiana e la dicitura “Marchio Italiano” oltre che, sul retro - con carattere ridotto e in maniera poco visibile - indicazioni sull’origine o provenienza cinese dei prodotti, in violazione della disciplina sulla tutela del “made in Italy”dato che tali simboli e figure erano tali da poter indurre il consumatore a ritenere che i prodotti fossero di origine italiana. Inoltre, è stato appurato che il marchio commerciale sulle confezioni, affiancato al simbolo del tricolore nazionale, non risultava registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le indagini svolte hanno consentito di sequestrare inizialmente 3.760 batterie e di estendere le perquisizioni nel capannone situato nella provincia di Como, sede dell’importatore dei citati accumulatori, dove venivano rinvenute e sequestrate ulteriori 177.800 batterie, consentendo di ricostruire l’intera filiera di approvvigionamento e commercializzazione. I due imprenditori, il distributore cinese e l’importatore italiano sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziarie di Padova e Como per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle rispettive responsabilità.