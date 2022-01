Privi di alcuna indicazione: sequestrati dalla guardia di finanza 10 milioni di articoli di bigiotteria

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, in occasione delle imminenti vendite in saldo della collezione invernale, hanno intensificato le attività volte alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, spesso minacciato dall’immissione in commercio di prodotti non sicuri o recanti marchi falsi.

Sequestro

Un’approfondita analisi di rischio, integrata da un’accurata attività informativa e di osservazione, ha permesso ai Baschi Verdi del gruppo di selezionare un operatore economico padovano specializzato nel settore del fashion jewellery e operante presso il Centro Ingrosso Cina del capoluogo, dove, a inizio settimana, è stato individuato e sottoposto a sequestro un intero carico di articoli di bigiotteria importati direttamente dalla Cina e ammontante a 10 milioni circa di beni tra collane, anelli, braccialetti e catenine. La merce in questione non recava alcuna indicazione circa la denominazione legale o merceologica, il paese di produzione e la presenza di eventuali sostanze o materiali potenzialmente pericolosi, come previsto dal Codice del Consumo. Per tali motivi tutti i prodotti sono stati ritirati dal mercato e messi a disposizione della Camera di Commercio per le determinazioni di propria competenza. Gli articoli in rassegna sarebbero stati commercializzati a prezzi particolarmente vantaggiosi, attraendo l’interesse di una clientela giovane. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per le valutazioni relative alla sanzione amministrativa, il cui importo massimo può superare i 25mila euro. L’operazione di servizio in argomento si inquadra nel più ampio contesto della tutela del mercato dei beni e servizi, a garanzia della salute dei consumatori, con il fine di preservare le imprese rispettose della legalità e di contrastare ogni forma di distorsione della concorrenza.