Sequestrati dalle Fiamme gialle 12 milioni di articoli di bigiotteria potenzialmente pericolosi

Con l’inizio dei saldi hanno preso il via anche le operazioni delle Fiamme gialle per trovare prodotti contraffatti o irregolari. Nei giorni scorsi sono stati sequestrati oltre 12 milioni di articoli.

Il sequestro

Sono cominciati i primi saldi e la guardia di finanza ha acceso i riflettori sugli articoli in vendita, alla ricerca di prodotti non sicuri. Al Centro ingrosso Cina è stato posto sotto sequestro un intero carico di articoli di bigiotteria provenienti dalla Cina: 12 milioni di pezzi tra collanine, braccialetti e catenine di vario genere potenzialmente pericolosi per la salute di chi li avrebbe indossati. Nessuna indicazione sulla valutazione del prodotto in termini di salute, né informazioni sulla merce come i dati dell’importatore, la presenza di materiali pericolosi o le modalità di smaltimento hanno condotto alla confisca. I prodotti saranno distrutti. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio e rischia una sanzione che potrebbe arrivare anche a 30 mila euro.