Sequestrati nel Padovano oltre 15 milioni di articoli di bigiotteria non sicuri

In occasione dei saldi invernali i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno intensificato le attività volte alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, spesso minacciato dall’immissione in commercio di prodotti non sicuri.

Sequestro

I controlli approfonditi operati dai Baschi Verdi hanno consentito di concentrare l'attenzione su un operatore specializzato nel settore della bigiotteria operante nella zona industriale di Padova. E gli sforzi sono stati premiati: è stato infatti ndividuato e sottoposto a sequestro un intero carico di articoli di bigiotteria importati direttamente dalla Cina per un totale di 15,6 milioni di prodotti tra collane, anelli, braccialetti e catenine. La merce non recava alcuna indicazione circa la denominazione legale o merceologica, il paese di produzione e la presenza di eventuali sostanze o materiali potenzialmente pericolosi, come previsto dal Codice del consumo. Per tali motivi, tutti i prodotti sono stati ritirati dal mercato e messi a disposizione della Camera di Commercio di Padova per le determinazioni di propria competenza: gli articoli in rassegna sarebbero stati commercializzati a prezzi particolarmente vantaggiosi, attraendo l’interesse di una clientela giovane. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato anche segnalato sempre alla Camera di Commerco per le valutazioni riguardanti la sanzione amministrativa, il cui importo massimo può arrivare fino a oltre 25mila euro.