Borse "made in Italy", ma provengono dalla Cina: maxi sequestro della Finanza

Migliaia di borse spacciate per artigianato italiano, vendute a Venezia e destinate, con ogni probabilità, ad una clientela di turisti. Non sono una novità i prodotti contraffatti venduti in centro storico, ma i sequestri eseguiti dalla guardia di finanza nei giorni scorsi, circa 8 mila accessori di pelletteria, sono rilevanti.

Sequestri

A darne notizia è VeneziaToday: gli accertamenti sono partiti da un negozio di accessori in pelle, gestito da un cittadino straniero. Le borse in vendita riportavano la stampigliatura "made in Italy" e tutte le indicazioni in vetrina facevano pensare che i prodotti fossero il risultato della qualità della manifattura italiana. I sospetti delle fiamma gialle che la merce venduta non fosse nostrana sono stati confermati da un controllo sulle banche dati, che hanno permesso di estendere i controlli anche ad altri 8 negozi del centro storico e sequestrare un totale di 3.700 borse, tutte munite di un cartellino che riportava la fasulla attestazione di origine. Il prosieguo delle indagini ha permesso di risalire a gran parte della filiera commerciale, individuando in un centro di commercio all'ingrosso con sede a Padova la provenienza dei prodotti. Carta canta: la documentazione commerciale acquisita riportava la Cina come paese di provenienza di tutte le borse confiscate. I militari hanno quindi proceduto con la perquisizione dei magazzini, sequestrando altre 4 mila borse, oltre a 15 mila etichette con su scritto "made in Italy" pronte per essere appuntate ai prodotti di pelletteria. La Finanza a quel punto ha segnalato alle Procure di Venezia e Padova 9 persone, ritenute responsabili di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti con segni mendaci. Nel frattempo proseguono gli approfondimenti dei "baschi verdi" per intercettare ulteriori eventuali canali di approvvigionamento di prodotti in pelle utilizzati dai negozi del centro lagunare.