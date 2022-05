Sequestrati oltre nove milioni di prodotti cosmetici non sicuri

Nell’ambito del dispositivo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 9 milioni di articoli per la cosmesi - in quanto privi delle prescritte indicazioni in etichetta - in un punto vendita operante all'interno del Centro Ingrosso Cina di Padova.

Sequestro

L’operazione di servizio scaturisce da un’approfondita analisi di rischio, che ha permesso ai Baschi Verdi del gruppo di individuare la società che stava per metterli in vendita e intervenendo prima dell’immissione in commercio. Tra i beni sequestrati si annoverano unghie finte ad uso cosmetico, pigmenti colorati e accessori per la decorazione delle stesse, ossia tutto ciò che concerne la cosiddetta “nail art”, denominazione con cui si indicano le varie tecniche utilizzate per la decorazione delle unghie di mani e piedi. I prodotti cosmetici in questione, considerati non sicuri per carenza delle basilari indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile degli stessi (quali la data di scadenza, il lotto di fabbricazione, la funzione cosmetica e gli ingredienti utilizzati nonché privi del nome o della ragione sociale dell’importatore, del fabbricante o del responsabile dell’immissione in consumo, del contenuto nominale espresso in peso e volume) sono stati ritirati dal mercato. Il legale rappresentante dell’esercizio commerciale è stato segnalato al Dipartimento della Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa e i prodotti in questione sono stati messi a disposizione della citata autorità per le valutazioni di propria competenza.