Recuperati 4 etti di eroina nascosti in una conduttura di scolo grazie al fiuto di Lucky

Nascosta in una conduttura di scolo c’era eroina per 35 mila euro. Quasi mezzo chilo di droga trovata dall’unità cinofila anche grazie al fiuto del cane Lucky.

Il fatto

Nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 13 agosto un residente ha chiamato la polizia locale per segnalare la presenza di alcuni ragazzi nordafricani che si aggiravano in via Zize. Una pattuglia è corsa sul posto ma appena i giovani hanno visto le divise sono scappati verso il cavalcavia Camerini. I vigili hanno cominciato le ricerche e in via Vianello il cane Lucky ha fiutato qualcosa: in una conduttura di scolo c’era un involucro contenente oltre 4 etti di eroina, per un valore sul mercato di 35 mila euro. La droga è stata sequestrata.

I commenti

«Il recupero ed sequestro della droga nascosta in alcune zone della nostra città sono ormai appuntamento fisso per la nostra polizia locale – dice l’assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina – Il contrasto allo spaccio ed al consumo di stupefacenti è considerata una priorità assoluta da questa amministrazione e gli oltre 4 etti di eroina sequestrati ieri in strada dimostrano ancora una volta il livello di impegno che gli operatori mettono in campo ogni giorno, con convinzione e dedizione assoluti e nell'interessa esclusivo della comunità; gli agenti sono stati con il fiato sul collo di spacciatori molto scaltri per l'intero pomeriggio, ed alla fine sono comunque riusciti a sottrarre al mercato delle droghe "pesanti" in città un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, quantitativo che ai pusher avrebbe potuto fruttare introiti per oltre 35.000 Euro». Il sindaco Sergio Giordani aggiunge: «Sequestrare il prodotto degli spacciatori è il danno più grave che si possa arrecare a questi delinquenti. Un plauso alla nostra polizia locale che non ferma mai le sue attività anche a ridosso di Ferragosto. Aver investito in maniera massiva sui nuovi cani antidroga, prima del tutto assenti, è stata una scelta che ha pagato e una strada sulla quale serve proseguire».