Sequestrati oltre 1.000 km di strisce Led non sicure: l'operazione della guardia di finanza

Nell’ambito di un'operazione per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro oltre 1.000 chilometri di strisce Led, avvolte su bobine, potenzialmente pericolose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sequestro

I Baschi Verdi del gruppo, nel corso dei controlli sulla circolazione delle merci, hanno individuato in città un automezzo pesante parcheggiato in prossimità di un’azienda di importazione e distribuzione di prodotti di origine cinese e in attesa di essere scaricato. Ricostruita la filiera commerciale anche attraverso la consultazione delle banche dati, è stato intrapreso un servizio di riscontro, che ha consentito di rinvenire a bordo del mezzo di trasporto e all’interno del deposito monitorato le strisce Led, sdoganate a Genova e accompagnate da documenti non idonei a garantirne la sicurezza, come previsto invece dalla normativa nazionale di recepimento di quella europea. Sul tema la specifica disciplina prevede che il materiale in parola possa essere immesso sul mercato dell'Unione europea solo se non compromette (in caso di regolare installazione, manutenzione e utilizzazione conforme alla sua destinazione) la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. A tale scopo, gli importatori, prima della successiva distribuzione, devono assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e abbia preparato la documentazione tecnica, oltre a verificare che il materiale elettrico sia accompagnato dai prescritti documenti. Pertanto tali prodotti, non corredati di dichiarazione di conformità utile alla successiva certificazione e privi della documentazione tecnica necessaria per il commercio nell’ambito dell’Unione europea, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, con conseguente segnalazione del legale rappresentante della società alla Camera di Commercio di Padova per l’applicazione della prevista sanzione.