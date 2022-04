Sequestrati 24 manufatti in avorio di elefante del valore di oltre 20mila euro: erano privi di certificazione

Il personale dei nuclei Cites di Venezia e Verona dell’Arma dei carabinieri, in collaborazione con i colleghi della stazione di Piazzola sul Brenta hanno proceduto la scorsa domenica a serrati controlli al mercatino dell’antiquariato “Cose d’altri tempi” proprio a Piazzola sul Brenta per verificare la corretta commercializzazione di beni e manufatti in avorio di elefante, specie inclusa nell’appendice della Convenzione di Washington (massima protezione) detta anche Cites, acronimo di “Convention International Trade of Endangered Species”

Avorio

L’esito delle verifiche ha portato al sequestro di 24 manufatti in avorio di elefante a carico di 4 espositori, deferiti alla Procura di Padova. In particolare sono state sequestrate 14 statuette di varia grandezza, tre crocifissi, due camei, un boccale, una teiera con manico e pomello in avorio, un ventaglio, una collana con pendaglio e un portagioie per un valore di oltre 20mila euro. Tutti gli oggetti erano posti in vendita senza alcuna documentazione Cites che ne attestasse la legale acquisizione e ne permettesse la libera vendita. L’attività svolta a Piazzola sul Brenta ricade nell’ambito della corretta commercializzazione delle parti e dei prodotti in avorio di elefante, il cui traffico illegale è ancora largamente diffuso nonostante la stringente normativa internazionale che ne regolamenta il commercio. A causa delle uccisioni illegali le popolazioni di elefanti selvatici nei loro habitat naturali, sia in Africa che in Asia, sono in diminuzione e la specie continua ad essere seriamente minacciata di estinzione. L'Unione Europea ha emanato numerose norme al fine di regolamentare il commercio dell’avorio, ma, visto il perdurare del traffico illegale, con il Regolamento UE 2280/2021 ha stabilito che qualsiasi bene in avorio di elefante potrà essere venduto solo previo ottenimento della certificazione Cites, il cui rilascio è valutato caso per caso a seconda dell’origine, lavorazione e periodo d’importazione dell’avorio.