Marijuana di alta qualità "abbandonata" in un parco pubblico: rinvenuto un sacchetto da oltre un etto

Sempre più rigorosi i controlli del territorio portati avanti dal comandante Antonio Paolocci nell'ambito della sicurezza urbana. Gli agenti del reparto operativo della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, coordinati dal Ccommissario Filippo Colombara, sono stati coinvolti in specifici servizi antidroga nei giardini pubblici e nei luoghi di aggregazione giovanile. E grazie al costante monitoraggio hanno rinvenuto a Loreggia una busta contenente oltre 100 grammi di marijuana.

Sequestro

Le indagini, affidate alla squadra di polizia giudiziaria della polizia locale, sono ancora in corso per risalire a chi appartiene. Lo stupefacente era stato nascosto dietro un manufatto in un giardino pubblico, probabilmente in attesa che qualcuno venisse a recuperarlo. La busta invece è stata sequestrata da una pattuglia di agenti della squadra motociclisti, allertata da un passante. «Dai primi accertamenti - spiega il vicecomandante Colombara - si tratta di una qualità molto particolare di marijuana. Ciò che la contraddistingue è il suo alto contenuto del principio attivo, il THC, che può arrivare fino al 28%, una delle varietà più potenti attualmente in circolazione». Per ora è stata inoltrata alla Procura di Padova una denuncia contro ignoti per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti: il valore sul mercato della droga sequestrata è di diverse migliaia di euro. Questo è il secondo sequestro per quantità di sostanza stupefacente operato dagli agenti della Federazione, dopo il ritrovamento qualche anno fa di oltre due chili di marijuana durante una perquisizione a Villa del Conte. Commenta Moreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle e presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese: «I miei personali complimenti e ringraziamenti al comandante Antonio Paolocci e ai suoi uomini per le brillanti operazioni contro lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti sul nostro territorio. Alle azioni di contrasto di attività illecite messe a punto dalla nostra polizia locale, inoltre, si aggiunge l’impegno costante della Federazione sulla tematica della sicurezza, con l’elaborazione di progetti concreti quali la realizzazione della nuova centrale operativa e il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza. Ora bisogna anche incrementare l'organico dei nostri agenti».