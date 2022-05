Sequestrate 6 mila mascherine non conformi al Centro Ingrosso Cina: titolare denunciato

Seimila mascherine non conformi agli standard di legge sono state sequestrate al Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti. L'operazione è stata effettuata dalla polizia locale e dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Il sequestro

Polizia locale e Agenzia delle accise hanno effettuato un'operazione congiunta e hanno scoperto delle irregolarità al Centro Ingrosso Cina. Sono state sequestrate seimila mascherine Ffp2 non conformi con i parametri di legge per quanto riguarda l'inspirazione e l'espirazione. Sotto sequestro è finito un altro lotto di mascherine raffiguranti un personaggio di una nota serie di cartoni animati ma il proprietario del marchio non aveva mai autorizzato nulla. Il titolare del Centro Ingrosso Cina è stato denunciato per violazione del codice al consumo in materia di sicurezza prodotti e del codice penale in materia di contraffazione. C'è una novità: tre esemplari delle mascherine sequestrate e il testo del comunicato riguardo l'operazione sono esposti all'Ufficio del turismo di galleria Pedrocchi, come forma di ulteriore informazione per i cittadini. Questo rientra in una convenzione di collaborazione recentemente sottoscritta tra i due enti.