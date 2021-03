Maxi sequestro di 250mila prodotti con marchio "Ce" contraffatto: 120mila sono mascherine

Durante questo mese i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro oltre 250mila prodotti con marchio “Ce” illecitamente apposto, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori in assenza delle certificazioni richieste dalla disciplina europea e nazionale.

Monitoraggio

L’intensificazione dell’attività di monitoraggio nei confronti di importatori e distributori di merce proveniente da poaesi extra-UE ha permesso ai baschi verdi di individuare due soggetti economici, dediti alla commercializzazione di vari prodotti come occhiali da sole, mascherine chirurgiche, materiale elettrico ed elettronico all'interno del Centro Ingrosso Cina di Zona Industriale a Padova. I successivi controlli hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente 112mila paia di occhiali da sole, 120mila mascherine chirurgiche e 20mila prodotti hi-tech tra tastiere per personal computer, smart watch, power bank e hard disk esterni per un valore complessivo di 500mila euro. Il contrassegno “Ce” certifica la conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalle direttive e dai regolamenti europei applicabili per la commercializzazione e l’utilizzo nell'Unione Europea di specifici prodotti e comporta obbligatoriamente la redazione di una dichiarazione di conformità rilasciata da un Ente certificatore accreditato. Durante i controlli ai Finanzieri sono state esibite certificazioni di conformità rilasciate da Enti certificatori non accreditati o sprovvisti dei requisiti per poter autorizzare l’immissione sul mercato di quella determinata tipologia di merce.

Gli indagati

In particolare tutti i prodotti sequestrati e ritirati dal mercato avrebbero dovuto superare una serie di test e analisi tecniche per scongiurare eventuali problemi di salute e di sicurezza come possibili disturbi della vista con riguardo agli occhiali da sole, scarsa o totale assenza di limitazione della trasmissione di agenti infettivi per quanto riguarda le mascherine chirurgiche o possibili esplosioni e scosse elettriche con riferimento al materiale elettrico ed elettronico. I due titolari delle ditte individuali controllate, entrambi di nazionalità cinese, sono stati denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e ricettazione.