Fisioterapia e riabilitazione, ma senza alcuna autorizzazione: i Nas chiudono un poliambulatorio

Era attivo e operativo, eppure era "abusivo": i carabinieri del Nas - Nucleo antisofisticazioni e sanità di Padova hanno chiuso un poliambulatorio adibito alla fisioterapia e riabilitazione.

I fatti

È accaduto in un Comune dell'Alta Padovana nel pomeriggio di venerdì 10 marzo, ma se ne è avuta notizia solo oggi, domenica 12 marzo: i militari dell'Arma hanno effettuato un controllo mirato nel poliambulatorio, ed è bastato poco per capire che stava operando sprovvisto della dovuta autorizzazione all’esercizio. Una palese violazione delle leggi in materia, che ha costretto i carabinieri padovani a compiere di conseguenza l'unica azione possibile: i militari dell'Arma hanno infatti sequestrato sia l’immobile che le apparecchiature elettromedicali in esso contenute, per un valore complessivo di circa 200mila euro, affidando il tutto in custodia giudiziaria al titolare del poliambulatorio stesso dopo aver inviato apposita comunicazione al sindaco del Comune dell'Alta in quanto autorità amministrativa competente per la violazione.