Etichette illeggibili, la finanza sequestra 120 mila prodotti in un negozio di alimentari

La guardia di finanza padovana ha sequestrato 120 mila prodotti che erano in vendita in un negozio della provincia con etichette non conformi alla legge.

Il sequestro

Etichette in lingua straniera, etichette in italiano ma con un carattere piccolissimo. E così non si potevano leggere. Una violazione della legge, riscontrata dalle fiamme gialle padovane in un negozio della provincia. All'interno dell'esercizio commerciale si vendono generi alimentari e quando i finanzieri hanno eseguito il controllo hanno constatato la violazione in materia di etichette. Il legale rappresentante dell'attività è stato segnalato all'Ufficio territoriale dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari che ha sede a Susegana (Treviso): l'ufficio valuterà la sanzione amministrativa da applicare. Nel frattempo, i 120 mila prodotti sono stati sequestrati.