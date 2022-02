Sequestrati oltre 70 mila souvenir con il marchio "Made in Italy" falso

Sono stati sequestrati più di 70 mila souvenir destinati a Venezia e con la falsa etichetta “Made in Italy”. A scoprire il carico e a bloccarlo è stata la guardia di finanza padovana.

I fatti

Il carico doveva partire per la laguna in tempo per i festeggiamenti di Carnevale, quando gli affari sarebbero volati. Calamite, tazzine, bicchieri, portachiavi con le immagini di Venezia, oltre 70 mila pezzi sono stati sequestrati dalle fiamme gialle di Padova. La vendita avrebbe fruttato 350 mila euro. I finanzieri hanno individuato un operatore presso il Centro Ingrosso Cina della zona industriale patavina che voleva piazzare 5 mila articoli con la falsa indicazione “Made in Italy”. Una volta controllati i documenti, sono risaliti al magazzino dell’uomo, a qualche chilometro di distanza, dove hanno trovato l’intero carico importato dalla Cina. L’uomo è stato denunciato per vendita di prodotti industriali con segni mendaci.