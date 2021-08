Gpl fuoriesce da grosso serbatoio, ci pensano i Vigili del Fuoco

Sono stati impegnati da mezzogiorno di lunedì 16 agosto, i vigili del fuoco giunti da Piove di Sacco, per un intervento mirato a mettere in sicurezza un serbatoio interrato che stavo perdendo Gpl da un manometro.

GPL

Una squadra dei Vigili del Fuoco è così intervenuta, in a Maserà, per la messa in sicurezza del serbatoio interrato da 1000 litri. I pompieri arrivati hanno prima eseguito un primo sopralluogo per poi permettere l’intervento del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre che hanno provveduto a svuotare il serbatoio bruciando "in candela" il gas residuo. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate alle 19:00.