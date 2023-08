Spaventoso scontro sulla Postumia: sergente americano perde la vita, ferito 47enne di Cittadella

Uno spaventoso incidente nella notte ha casusato il decesso di una persona, un sergente americano in servizio alla Caserma Ederle di Vicenza, e il ferimento di un'altra, un uomo di 47 anni di Cittadella. E' ricoverato in ospedale a Cittadella con fratture multiple ma non in pericolo di vita.

La notte scorsa indatti, erano da poco passate le 1:30 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo la SR53, all'altezza del km 21 nel comune di Cittadella, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Ad accorgersi dell'incidente è stata un'ambulanza in transito della Croce Rossa, che ha notato le due vetture, una era finita fuori strada nel canele, l'altra completamente distrutta. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l'autogrù, hanno estratto il conducente della Mercedes, che è stato preso in cura e stabilizzato dal personale sanitario per essere trasferito all'ospedale di Padova. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente 31enne della Ford Fiesta finita nel fossato. All'interno dell'auto c'erano 50 cm d'acqua. Le cause del violento impatto sono al vaglio delle forze dell'ordine. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo l'alba.