Polstrada: settimana di controlli con telelaser in autostrada e lungo le tangenziali

La Polizia di Stato, con il personale della Polizia Stradale, è in prima linea nell’impegno verso la sensibilizzazione degli automobilisti in materia di sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti stradali. Sulla base di questi principi, la Sezione della Polizia Stradale di Padova, per prevenire e reprimere i principali comportamenti che costituiscono le cause primarie di incidentalità come l’alta velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per i bambini, il mancato uso del casco e l’uso del telefono cellulare durante la guida, ha programmato e intensificato una serie di servizi mirati.

Alto impatto

A tale scopo i cosiddetti “servizi di alto impatto”, coordinati a livello regionale dal Compartimento Polizia Stradale per il Veneto, vedono impiegati gli uomini e le donne della Sezione di Padova e del Distaccamento di Piove di Sacco lungo le principali strade della provincia padovana. I servizi sono effettuati in corrispondenza dei cosiddetti “punti neri” della viabilità, ovvero dove nel tempo, si sono verificati il maggior numero di incidenti stradali gravi impiegando i più moderni sistemi elettronici di rilevamento della velocità: quali i telelaser “Trucam” di ultima generazione o gli autovelox. La velocità eccessiva è considerata una delle principali cause degli incidenti stradali ed è in ogni caso determinante per l’aumento della gravità delle conseguenze degli stessi. I “servizi mirati di repressione della velocità” programmati nella settimana che va dal 12 al 18 aprile, saranno attivati lungo l’autostrada A4, nel tratto padovano, nonché nella viabilità ordinaria lungo le tangenziali di Padova. La Polizia di Stato, al fine di garantire trasparenza nell’informazione, fornisce settimanalmente agli organi di stampa e pubblica sul sito istituzionale (www.poliziadistato.it - nella sezione Polizia Stradale) i giorni e le strade dove vengono attuati i servizi di contrasto alla velocità pericolosa.